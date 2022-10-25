Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП | 360°

Мир 25 октября 2022, 13:16 Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП Премьер-министр Моравецкий: Польша потратила на поставки оружия Украине 1% своего ВВП Википедия

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Польша израсходовала около одного процента своего ВВП на поставки оружия Украине. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Такое заявление он сделал на конференции по Украине в Берлине.

Моравецкий назвал Польшу вторым крупнейшим донором украинской армии.

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«1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать Украину финансово, гуманитарно и в виде военной помощи, если говорить о поставках вооружения», — сказал глава польского кабинета министров.

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ВВП Польши в предыдущем году составил порядка 673 миллиарда долларов, уточнило РИА ФАН.

Ранее польские власти сообщали о поставках Украине танков, самоходных гаубиц, беспилотников, боеприпасов и другой военной техники.

В начале сентября Моравецкий посетил Киеве, где обсудил с украинскими властями несколько важных тем. В их числе: вопросы, связанные с геополитической ситуацией, рынком энергии, а также военная и энергетическая безопасность.