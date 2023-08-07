Мир 07 августа 2023, 10:10 «Польша потеряет все, что пыталась приобрести». Американский разведчик — о подготовке к конфликту с Россией Экс-разведчик Риттер: в случае конфликта с Россией Польша потеряет всю свою армию РИА «Новости»

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Правительство Польши вложило много денег в модернизацию своей армии. Однако это не спасет ее в случае конфликта с Россией, предупредил в выпуске YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Польские власти, по его словам, решили потратить на оснащение своей армии сотни миллиардов евро. Они захотели создать внушительную армию. Бывший американский военный посчитал эти усилия напрасными. Бронетанковые подразделения не помогут без должной подготовки и длительных тренировок.

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«Я бы посоветовал им взглянуть на поле боя на Украине и понять, что конвенциональный конфликт с Россией приведет к тому, что Польша потеряет все, что пыталась приобрести», — сказал он.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его армия станет сильнейшей в Евросоюзе. Военным закупили зенитные ракетные комплексы Patriot, турецкие дроны Bayraktar, реактивные системы залпового огня HIMARS, танки K2 Black Panther и Abrams, самолеты и вертолеты. Численность польских войск доведут до 300 тысяч человек при населении в 38 миллионов.