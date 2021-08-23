Польша построит забор высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией

Власти Польши захотели построить забор на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Планируется, что он будет 2,5 метра в высоту. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в своем Twitter.

«На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 метра. В помощь пограничникам будет привлечено больше солдат», — отметил он.

Сейчас на границе стран есть забор, однако он проходит по ограниченному участку. Кроме того, конструкция давно устарела. Ранее стало известно, что на помощь на границу с Белоруссией направили тысячу польских солдат.

По данным пограничной службы, с начала августа нелегально попасть в Польшу из Белоруссии пытались порядка 2,1 тысячи человек. Количество мигрантов выросло в разы — за весь прошлый год незаконно проникнуть в Польшу хотели 120 человек.