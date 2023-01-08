Мир 08 января 2023, 20:16 Польша поставила цель ослабить Россию через НАТО и Украину Die Welt: Польша потребовала от НАТО добиться полного ослабления России РИА «Новости»

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Власти Польши приложили максимальные усилия, чтобы убедить партнеров по НАТО предоставить украинским войскам все необходимое для достижения серьезного ослабления России на ближайшие десятилетия. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах Польши сообщила немецкая газета Die Welt.

Собеседники отметили, что проводят лоббистскую политику, чтобы не допустить прекращения боевых действий на Украине. Они пояснили, что долгосрочный конфликт надолго выведет Россию из строя.

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«Наша цель — раз и навсегда сдержать Россию. Мы не можем пойти на простой компромисс. Перемирие на условиях России приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока страна снова не соберется с силами», — заявили польские дипломаты.

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Журналисты напомнили, что Польша с самого начала специальной военной операции оказывала Украине военную помощь. По неподтвержденным данным, власти страны выступили с предложением разрешить военным самолетам Украины пользоваться своими авиабазами. Против этого предложения выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и администрация президента США.

В статье говорится, что НАТО сейчас наблюдается настоящая борьба двух групп. В первую входит Германия, которая требует скорейшего прекращения боевых действий и начала мирных переговоров с уступкой Украиной части своей территории. Вторую группу возглавляет Польша, выступающая за максимальное «наказание» России.