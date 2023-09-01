Мир 01 сентября 2023, 13:38 Польша после выплаты репараций пойдет навстречу Германии в ЕС Премьер Моравецкий: Польша и ФРГ смогут работать в ЕС, если выплатят репарации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Польша понадеялась на выплату репараций от Германии за ущерб в годы Второй мировой войны. Она рассчитывает не только на память, но и на компенсацию, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на выступлении по случаю годовщины начала Первой мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском союзе, но для того чтобы они могли нормально функционировать друг с другом в будущем, должны закрыть эту черную главу гекатомбы Второй мировой войны», — сказал Моравецкий.

Реклама

Польский премьер призвал стремиться не только к почитанию погибших, сохранению памяти и исторической правды, но и материальному возмещению. От имени Польши он потребовал от ФРГ репарации и сказал, что их выплата позволит перевернуть эту страницу.

Польские власти запросили у Германии 1,3 триллиона долларов в качестве репарации, но получили отказ, сообщили «Известия». Руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач объявил, что после решения этого вопроса компенсацию станут требовать от России.