01 сентября 2023, 13:38
Польша после выплаты репараций пойдет навстречу Германии в ЕС
Премьер Моравецкий: Польша и ФРГ смогут работать в ЕС, если выплатят репарации
Польша понадеялась на выплату репараций от Германии за ущерб в годы Второй мировой войны. Она рассчитывает не только на память, но и на компенсацию, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на выступлении по случаю годовщины начала Первой мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском союзе, но для того чтобы они могли нормально функционировать друг с другом в будущем, должны закрыть эту черную главу гекатомбы Второй мировой войны», — сказал Моравецкий.
Реклама
Польский премьер призвал стремиться не только к почитанию погибших, сохранению памяти и исторической правды, но и материальному возмещению. От имени Польши он потребовал от ФРГ репарации и сказал, что их выплата позволит перевернуть эту страницу.
Польские власти запросили у Германии 1,3 триллиона долларов в качестве репарации, но получили отказ, сообщили «Известия». Руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач объявил, что после решения этого вопроса компенсацию станут требовать от России.
Германия
ВОВ
Евросоюз
Польша
Реклама
Реклама