Мир 19 декабря 2022, 14:28 Польша посчитала расходы из-за помощи Украине Rzeczpospolita: власти, бизнес и жители Польши потратили на Украину около 9 млрд долларов

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Общие затраты Польши на поддержку Украины составили 40 миллиардов злотых (около девяти миллиардов долларов). В сумму вошло в том числе финансирование приехавших в страну беженцев. Об этом сказано в исследовании журналистов польской газеты Rzeczpospolita.

Авторы исследования подсчитали, что из общей суммы 15,9 миллиарда злотых выделило правительство Польши. Остальные средства поступили от предпринимателей и простых жителей Польши.

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Доля военной помощи Украине составила не менее 8,5 миллиарда злотых, которые потратили на покупку танков, беспилотников, боеприпасов и запасных частей для военной авиации.

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Основное бремя поддержки Украины взвалили на себя простые жители. По предварительным оценкам, 77% населения страны в разной степени участвовали в помощи беженцам. В то числе они принимали украинцев в своих домах. Польские предприниматели обеспечили сбежавших с Украины людей необходимыми товарами и услугами.

Большие затраты и повышенная лояльность к приехавшим с Украины людям привела к росту бедности в Польше. Об этом говорят данные польского благотворительного проекта «Благородный подарок».

По данным исследования, на конец 2021 года число живущих за чертой бедности людей в Польше составляло 1,6 миллиона человек. Но после помощи Украине их число значительно выросло.