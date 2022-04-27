Польша попросит Еврокомиссию ввести крупные пошлины за импорт энергоносителей из РФ

Власти Польши обратятся к Еврокомиссии с просьбой ввести высокие пошлины за импорт российских газа, нефти и угля. Об этом изданию Bild сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Будет справедливо, если импорт российских энергоносителей станет дороже по стоимости. Мы сделаем запрос в Еврокомиссию о повышении и введении тарифов ЕС в размере от 25 до 35% на российские нефть, уголь и газ», — заявил он.

Также Моравецкий подчеркнул, что необходимо перекрыть России возможность продавать энергоресурсы в третьи страны, например Индию. Он привел в пример Иран.

«В том случае мы эффективно действовали и вводили санкции в отношении третьих стран», — заключил премьер-министр.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что в настоящее время Польша и Болгария приобретают газ у своей соседей по Евросоюзу.

Утром 27 апреля «Газпром» объявил об остановке поставок газа польскому оператору PGNiG и болгарскому «Булгаргазу» в связи с отсутствием выплат за энергоресурсы в рублях.

Также компания пригрозила сократить поставки в третьи страны, если Польша и Болгария начнут забирать газ из другого потока.