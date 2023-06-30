Мир 30 июня 2023, 16:44 Польша попросила разместить у себя ядерное оружие США Премьер Моравецкий: Польша хочет размесить у себя ядерное оружие США РИА «Новости»

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Польша хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, это станет ответом на разворачивание российских ядерных сил в Белорусии, сообщил «Коммерсант».

Польский премьер отметил, что желает осуществить задуманное как можно скорее.

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«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — высказался Моравецкий в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Действие программы Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в государствах, не обладающих им.

Днем 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну доставили большую часть запланированного к ввозу ядерного оружия. По словам главы государства, охранять вооружения будут россияне и белорусы. Он опроверг информацию о том, что это якобы будут делать бойцы ЧВК «Вагнер», недавно прибывшие в республику.