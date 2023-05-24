Мир 24 мая 2023, 08:52 Польша попросила НАТО усилить политику сдерживания в Черном море из-за флота России PISM: НАТО должен усилить политику сдерживания в Черном море из-за флота России

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Польский институт международных отношений (PISM) — это правительственный аналитический центр. Его специалисты заявили об «угрозе» для НАТО из-за деятельности Черноморского флота РФ. Эксперты считают, что альянс может достичь «более убедительного сдерживания» благодаря наращиванию военного присутствия в регионе, а также расширению сотрудничества союзниками. Документ оказался в распоряжении RT.

«Деятельность Черноморского флота России, энергетический шантаж и блокирование морских путей сообщения представляют угрозу для альянса и его государств-партнеров (Молдавии, Украины, Грузии)», — сказано в информационном бюллетене PISM.

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Для сдерживания российского флота Североатлантический альянс может создать черноморскую оперативную группу, к которой бы отнесли государства региона и корабли союзников, присутствующие в Черном море в соответствии с положениями конвенции Монтре 1936 года.

Также эксперты заявили, что НАТО нужно более тесно взаимодействовать с Евросоюзом. Польша могла бы увеличить свой контингент в Румынии для демонстрации готовности разделить издержки, которые связаны с усилением боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня.