Польша попросила «Газпром» снизить цену на газ с 1 ноября

Польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цену на газ, который поставляется в Польшу. В качестве аргумента в компании указали на беспрецедентный скачок стоимости топлива.

По словам главы PGNiG Павла Маевский, рост цен природный газ на европейском оптовом рынке можно расценивать как чрезвычайную ситуацию, сообщил «Прайм».

Маевский отметил, что это может быть основой для пересмотра ценовых условий, на которых Польша закупает топливо по Ямальскому контракту.

«На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ», — подчеркнул он.

Глава PGNiG добавил, что это письмо является независимым предложением о пересмотре контрактной цены. Маевский также выразил уверенность, что стороны смогут приложить усилия, чтобы с ноября цена на газ для Польши изменилась.

По соглашению «Газпрома» и PGNiG и «Газпромом» польская сторона получает ежегодно до 10 миллиардов кубометров газа в год. В контракте есть пункт take-or-pay, по которому PGNiG должна покупать не меньше 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Договор действует до конца 2022 года.