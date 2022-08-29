Польша попросила Францию поторопиться с поставками оружия для ВСУ

Украина надеется на своих партнеров, поэтому властям Франции следует ускорить поставку оружия для ВСУ. Совет французской стороне дал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном польский лидер заявил журналистам, что попросил французского коллегу ускорить поставки оружия на Украину. Слова Моравецкого привело РИА «Новости».

«Я просил, обращался к господину президенту о как можно скорейших поставках оружия, об усилении финансовой поддержки для Украины», — сказал он.

Ранее о том, что Германия намерена в ближайшее время направить на Украину новое вооружение, сообщил канцлер страны Олаф Шольц. Он пояснил, что речь в том числе идет о средствах противовоздушной обороны, радарах и разведывательных беспилотниках.

В конце октября в Берлине проведут международную конференцию по вопросам оказания помощи Украине. В России неоднократно указывали на то, что Запад стремится затянуть конфликт в стране, продолжая накачивать ее оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что такие действия западных стран не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.