Польша попросила Францию поторопиться с поставками оружия для ВСУ
Премьер Польши Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия на Украину
Украина надеется на своих партнеров, поэтому властям Франции следует ускорить поставку оружия для ВСУ. Совет французской стороне дал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном польский лидер заявил журналистам, что попросил французского коллегу ускорить поставки оружия на Украину. Слова Моравецкого привело РИА «Новости».
«Я просил, обращался к господину президенту о как можно скорейших поставках оружия, об усилении финансовой поддержки для Украины», — сказал он.
Ранее о том, что Германия намерена в ближайшее время направить на Украину новое вооружение, сообщил канцлер страны Олаф Шольц. Он пояснил, что речь в том числе идет о средствах противовоздушной обороны, радарах и разведывательных беспилотниках.
В конце октября в Берлине проведут международную конференцию по вопросам оказания помощи Украине. В России неоднократно указывали на то, что Запад стремится затянуть конфликт в стране, продолжая накачивать ее оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что такие действия западных стран не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.