Мир 20 января 2023, 19:45 Польша пообещала создать танковую бригаду ВСУ к концу марта Министр обороны Польши Блащак: к концу марта вооружим и обучим танковую бригаду ВСУ РИА «Новости»

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Польша передаст оставшиеся боевые машины пехоты и танки Т-72 украинским военным. Об этом по итогам заседания контактной группы на базе Рамштайн заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщило Польское агентство печати.

Блащак добавил, что, кроме предоставления военной техники, украинских военных обучат ее управлению, чтобы сформировать танковую бригаду.

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«К концу марта мы сможем вооружить и обучить украинских солдат в масштабе до уровня бригады», — подчеркнул он.

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Комментируя отказ Германии от предоставления Украине танков Leopard, министр обороны Польши заметил, что обсудил с коллегами из 15 стран, где уже стоят на вооружение эти боевые машины, создание коалиции для передачи техники Украине.

Блащак подчеркнул, что пока окончательное решение еще не принято и переговоры о передаче ВСУ танков Leopard станут предметом дальнейших переговоров.