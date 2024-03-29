Мир 29 марта 2024, 21:30 Польша получили танки Abrams в подарок от «пасхального зайчика» Польские военные сравнили новые танки М1А1 Abrams с подарком на Пасху РИА «Новости»

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Очередная партия американских танков M1A1 Abrams прибыла в Польшу. Об этом сообщила 1-я Варшавская бронетанковая бригада в соцсети Х.

Польские военные опубликовали видеокадры прибытия по железной дороге и разгрузки танков Abrams. Они в шутку предположили, что танки поставили в Польшу в качестве пасхального подарка.

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«А что вам принесет пасхальный зайчик?» — спросили в тексте под видео.

Ранее США заключили соглашение с Польшой о поставке 116 танков M1A1 Abrams. Общая стоимость контракта составила около 1,4 миллиарда долларов, из них почти 200 миллионов долларов финансирует американская сторона.

Министр обороны Мариуш Блащак ранее заявил, что США предоставят возможность Польше использовать вертолеты Apache из своих запасов. Госдеп одобрил продажу Польше ударных вертолетов AH-64E Apache.