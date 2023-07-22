Мир 22 июля 2023, 13:53 Польша получила ответ на свое недовольство словами Путина Посол России в Варшаве Андреев заявил о жестком ответе на претензии Польши о словах Путина РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Польши получило жесткий ответ и разъяснения в ответ на высказанную претензию о словах президента России Владимира Путина о политике, которую продвигают власти соседней страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев после визита во внешнеполитическое ведомство.

Он подчеркнул, что с ним беседовал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

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«Естественно, он получил надлежащий ответ и разъяснения по поводу того, как мы видим и историю ХХ века, и поведение польских властей сейчас в связи с конфликтом в Донбассе, Новороссии и на Украине», — заявил Андреев.

Дипломат подчеркнул, что взаимопонимания в разговоре не произошло из-за разных подходов и взглядов на современную ситуацию и вопросы истории. Посол добавил, что никакой ноты собеседник ему не вручил, ограничившись только устным недовольством.

Президент России Владимир Путин на прошедшем на этой неделе заседании Совета безопасности заявил, что Сталин после освобождения Польши подарил стране часть земель Германии, которые сейчас стали западными провинциями. Глава государства не исключил, что власти соседней страны забыли об этом.

Также российский лидер отметил, что угроза со стороны Польши для Белоруссии становится все более реальной. Путин отметил, что нападение на республику повлечет за собой жесткий ответ России, так как вместе с Белоруссией страна входит в Союзное государство.