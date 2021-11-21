Польша подтвердила, что мигрантов переселили из лагеря со стороны Белоруссии

Власти Белоруссии заявили, что мигрантов, которые жили в палаточном лагере на границе с Польшей, перевезли в логистический центр. Часть накануне была репатриирована в Ирак, потеряв надежду когда-нибудь попасть в Европу. Варшава подтвердила сообщение.

Издание Еuronews сообщило, что польские пограничники подтвердили эвакуацию лагеря. Больше тысячи человек перевезли в приют несколькими днями ранее. Оставшиеся 800 человек последние ночи провели в палатках или у костров при минусовой температуре.

Белорусские пограничники сообщили, что мигрантов перевезли в центры, где они получили горячее питание, теплую одежду и предметы первой необходимости.

По некоторым данным, в Белоруссии всего находятся примерно семь тысяч беженцев из Ирака. В лагере на польской границе жили около двух тысяч человек.

Иракские курды рассказали, что очень рады тому, что Минск не заставляет их возвращаться домой. Им позволят дождаться момента, когда Германия их «заберет».

Обозреватель французского издания Ouest-France Фабьен Казенав счел ситуацию на белорусско-польской границе одной из трех «пороховых бочек» Европы. Колумнист отметил, что уже сейчас со стороны Польши на кордоне собрано 15 тысяч военных и пограничников. Любая случайность может стать спусковым крючком.