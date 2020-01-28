Польша подозревает, что Россия хочет захватить часть ее земель
Директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская считает, что Россия хочет захватить Сувалкский район на территории Польши. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на польский журнал Wprost.
Также журналист считает, что сценарий «поглощения» Россией Белоруссии действительно реален.
«Это не фантазии, это на самом деле может произойти, и нам следует подготовиться», — заявила Ромашевская.
По ее мнению, России это нужно, чтобы вернуть земли, некогда утраченные Советским Союзом. Сувалкский коридор — зона, которая может объединить Белоруссию с Калининградской областью.