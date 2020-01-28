Польша подозревает, что Россия хочет захватить часть ее земель

Также журналист считает, что сценарий «поглощения» Россией Белоруссии действительно реален.

«Это не фантазии, это на самом деле может произойти, и нам следует подготовиться», — заявила Ромашевская.

По ее мнению, России это нужно, чтобы вернуть земли, некогда утраченные Советским Союзом. Сувалкский коридор — зона, которая может объединить Белоруссию с Калининградской областью.