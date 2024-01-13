Мир 13 января 2024, 11:50 Польша подняла военные самолеты из-за «активности авиации России» Польша подняла свои и союзнические самолеты из-за «активности авиации России» IMAGO/Björn Trotzki/globallookpress

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Оперативное командование ВС Польши подняло в небо военные самолеты якобы из-за активности российской авиации. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

По мнению польской стороны, сейчас наблюдается «повышенная активность» дальней авиации России, что связано с планами ударить по территории Украины. В ответ Польша приняла меры для защиты своего воздушного пространства, активизировав собственную авиацию и самолеты союзников. В оперативном командовании отметили, что из-за этого на юго-востоке и в других частях страны может быть шумно.

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Минобороны сообщило, что за последние семь дней российская авиация и средства ПВО сбили украинские самолеты Су-25, Су-27 и вертолет Ми-8. Уничтожить также удалось 35 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», более 160 беспилотников, шесть ракет «Нептун» и две ракеты MALD.