Мир 06 апреля 2024, 07:11 Польша подняла в небо военную авиацию из-за «интенсивных» действий РФ на Украине Командование ВС: Польша подняла в небо военную авиацию Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360tv в

Польша подняла в небо военную авиацию из-за «интенсивных» действий ВС России на Украине. Об этом информировало оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.

Жителей предупредили о возможном повышении уровня шума, преимущественно в юго-восточной части Польши. В стране запустили «все необходимые процедуры» для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Реклама

«В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда. <…> Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам на территории Украины», — отмечается в сообщении.

Во всех регионах Украины примерно с 05:00 звучали сирены воздушной тревоги. Поначалу, за час до этого, тревогу объявили в 10 регионах страны. В Хмельницкой области слышались взрывы.

По данным на 07:00, воздушная тревога не действует ни в одном украинском регионе.