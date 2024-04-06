06 апреля 2024, 07:11
Польша подняла в небо военную авиацию из-за «интенсивных» действий РФ на Украине
Командование ВС: Польша подняла в небо военную авиацию
Польша подняла в небо военную авиацию из-за «интенсивных» действий ВС России на Украине. Об этом информировало оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.
Жителей предупредили о возможном повышении уровня шума, преимущественно в юго-восточной части Польши. В стране запустили «все необходимые процедуры» для обеспечения безопасности воздушного пространства.
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«В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда. <…> Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам на территории Украины», — отмечается в сообщении.
Во всех регионах Украины примерно с 05:00 звучали сирены воздушной тревоги. Поначалу, за час до этого, тревогу объявили в 10 регионах страны. В Хмельницкой области слышались взрывы.
По данным на 07:00, воздушная тревога не действует ни в одном украинском регионе.
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