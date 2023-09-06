Мир 06 сентября 2023, 12:17 Польша подала Путину «дерзкий сигнал» — СМИ Express: Польша послала сигнал Путину, усилив оборону на границе с Россией Unsplash

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Польша подала сигнал президенту РФ Владимиру Путину, когда усилила оборону на польско-российской границе. Об этом сообщила британская газета Express.

«Правящая в Польше националистическая партия „Право и справедливость“ отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны», — сказано в статье.

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Авторы материала добавили, что Польша хочет купить еще шесть американских батарей системы противоракетной обороны Patriot для усиления безопасности на границе с Россией.

Ранее средства массовой информации писали, что на польской территории ввели запрет на фотосъемку множества объектов из-за страха перед «шпионами из РФ». Об этом заявил обозреватель издания INN Poland Конрад Багиньский. Он счел такое ограничение абсурдным. По словам журналиста, в список попала буквально «половина Польши».