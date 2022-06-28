Правительство Польши так старалось перехитрить российского президента Владимира Путина, что само устроило в своей стране энергетический кризис. Об этом написало издание Myśl Polska.

«Несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. Мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить», — саркастически заметил автор материала Пшемыслав Пяста.

Поначалу Польша «во имя экобезумия ЕС» отказалась от угля как источника энергии. Позже — «в рамках спасения мира» — от импорта энергоресурсов.

«Предсказатели, которых всегда хватает, пугают, что скоро у нас кончится не только газ, но и уголь, однако слушать их не стоит. Правительство лучше знает, что все обойдется. <…> В худшем случае люди будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах», — продолжил иронизировать обозреватель.

Он добавил, что Путин стал «одной из важнейших фигур» в жизни премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Если ввести их фамилии в поисковик, выпадает более пяти миллионов результатов, и в основном это высказывания Моравецкого о президенте России.

«Можно было бы обвинить главу польского правительства в одержимости российским президентом. Однако <…> остановимся на утверждении, что господин Моравецкий является настоящим специалистом по путиноведению. Во всяком случае он делится своими знаниями с энтузиазмом и с большой частотой», — подвтожил журналист.