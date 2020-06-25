Польша передала России наемного убийцу из Красноярска 1990-х

Из Польши экстрадировали Вячеслава Исминдирова, обвиняемого в убийстве 1997 года. Тогда он мог отправить на тот свет Анатолия Артюшкова, известного в криминальных кругах Красноярска как Артюшок.

Исминдиров прибыл на территорию России, где его поместили на карантин с соблюдением всех мер безопасности и прав обвиняемого.

По данным следствия, в 1997 году Артюшок боролся за перераспределение сфер влияния с другим местным авторитетом Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка). Струганов решил расправиться со своим оппонентом и для этого нанял Исминдирова. После исполнения заказа обвиняемый скрылся. Однако в 2018 году его задержали в Польше. Там изучили материалы, полученные из Генпрокуратуры России, и после этого решили передать преступника.