Польша передала России наемного убийцу из Красноярска 1990-х
Польша передала России наемного убийцу, орудовавшего в 1990-х годах в Красноярском крае. Варшава решилась на этот шаг спустя два года после задержания преступника. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, его процитировал «Царьград».
Из Польши экстрадировали Вячеслава Исминдирова, обвиняемого в убийстве 1997 года. Тогда он мог отправить на тот свет Анатолия Артюшкова, известного в криминальных кругах Красноярска как Артюшок.
Исминдиров прибыл на территорию России, где его поместили на карантин с соблюдением всех мер безопасности и прав обвиняемого.
По данным следствия, в 1997 году Артюшок боролся за перераспределение сфер влияния с другим местным авторитетом Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка). Струганов решил расправиться со своим оппонентом и для этого нанял Исминдирова. После исполнения заказа обвиняемый скрылся. Однако в 2018 году его задержали в Польше. Там изучили материалы, полученные из Генпрокуратуры России, и после этого решили передать преступника.