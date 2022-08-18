Польша озвучила главный вызов для Европы

Для стран Европы проблема, как пережить грядущую зиму, стала самой главной. Об этом заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс. Об этом пишет РИА «Новости».

«Главная задача для всей Европы — благополучно пережить зиму. <…> Считаю, что это удастся и время будет работать против России, если Европа и США сохранят единство и решимость», — отметил экономист, охарактеризовав предстоящую зиму как тяжелую.

Среди серьезнейших вызовов он выделил энергетический кризис, высокие процентные ставки и экономический спад.

По данным «Народных Новостей», уровень инфляции в Европе поднялся до рекордных 8,9%. С прошлого июля годовая инфляция в Европе выросла более чем в 3,5 раза. Помесячный уровень инфляции в регионе увеличился на 0,1% после 0,8% в первый месяц лета. Высокая инфляция стала результатом роста глобальной стоимости энергоносителей, которая составила 39,7% в годовом выражении после 42% в месячном в июне.