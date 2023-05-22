22 мая 2023, 13:58
Польша ответила на призыв компенсировать расходы СССР на восстановление республики
Правительство Польши отказалось возмещать России расходы СССР на восстановление республики
Правительство Польши считает, что не обязано компенсировать России деньги, которые СССР потратил на восстановление республики после Второй мировой войны. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий агентству PAP.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Польша должна выплатить России более 750 миллиардов долларов за послевоенное развитие и восстановление страны.
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По словам спикера нижней палаты парламента, три польских территории с развитой инфраструктурой и богатыми природными ресурсами вошли в состав республики только благодаря Советскому Союзу. После Второй мировой войны советский народ тратил деньги на восстановление Польши, отрывая от себя, отметил Володин.
Моравецкий отказался признавать вклад СССР в развитие его страны. Польский премьер назвал слова спикера Госдумы «типичной российской пропагандистской уловкой».
«Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше», — заявил глава правительства республики.
Россия, по его словам, якобы сама должна «заплатить огромную компенсацию для Украины, а также для других». Страна обязана сделать это из-за проведения специальной военной операции, подытожил премьер-министр Польши.
Володин ранее призвал запретить проезд польских фур по российской территории. Он сообщил, что Совет Думы рассмотрит вопрос 22 мая.
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