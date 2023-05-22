Мир 22 мая 2023, 13:58 Польша ответила на призыв компенсировать расходы СССР на восстановление республики Правительство Польши отказалось возмещать России расходы СССР на восстановление республики РИА «Новости»

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Правительство Польши считает, что не обязано компенсировать России деньги, которые СССР потратил на восстановление республики после Второй мировой войны. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий агентству PAP.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Польша должна выплатить России более 750 миллиардов долларов за послевоенное развитие и восстановление страны.

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По словам спикера нижней палаты парламента, три польских территории с развитой инфраструктурой и богатыми природными ресурсами вошли в состав республики только благодаря Советскому Союзу. После Второй мировой войны советский народ тратил деньги на восстановление Польши, отрывая от себя, отметил Володин.

Моравецкий отказался признавать вклад СССР в развитие его страны. Польский премьер назвал слова спикера Госдумы «типичной российской пропагандистской уловкой».

«Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше», — заявил глава правительства республики.

Россия, по его словам, якобы сама должна «заплатить огромную компенсацию для Украины, а также для других». Страна обязана сделать это из-за проведения специальной военной операции, подытожил премьер-министр Польши.

Володин ранее призвал запретить проезд польских фур по российской территории. Он сообщил, что Совет Думы рассмотрит вопрос 22 мая.