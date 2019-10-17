Польша оценила возросший потенциал российской армии

За последнее время мощь российской армии заметно увеличилась. Об этом говорят результаты учений, проведенных страной в 2019 году. Кроме того, Россия успешно реализует начатую военную реформу, считают специалисты Польского института международных отношений (PISM).

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По их словам, ежегодная отработка маневров российской армии говорит о том, что вооруженные силы страны продолжают реформироваться.

«Учения свидетельствуют о том, что Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооруженному конфликту без применения ядерного оружия, что и было одной из целей реформы», — приводит RT цитату из отчета польских аналитиков.

Как считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, западные страны называют российские учения демонстрацией агрессии, чтобы оправдать свои затраты на военную сферу.

«Западные ангажированные СМИ и эксперты переворачивают информацию о нашей готовности и выдают ее за агрессию, чтобы обосновать для своего налогоплательщика необходимость увеличения бюджета на военные расходы, проведение учений, развертывание ракетных систем», — пояснил он изданию.

Главные учения «Центр-2019» прошли в России в период с 16 по 21 сентября. В отработке маневров приняли участие около 128 тысяч военных из таких стран, как Китай, Казахстан, Индия и Киргизия. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что учения носили только оборонительный характер и не были направлены против других государств.