Польша оценила возросший потенциал российской армии
Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на ученияхПодробнее
По их словам, ежегодная отработка маневров российской армии говорит о том, что вооруженные силы страны продолжают реформироваться.
«Учения свидетельствуют о том, что Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооруженному конфликту без применения ядерного оружия, что и было одной из целей реформы», — приводит RT цитату из отчета польских аналитиков.
Как считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, западные страны называют российские учения демонстрацией агрессии, чтобы оправдать свои затраты на военную сферу.
«Западные ангажированные СМИ и эксперты переворачивают информацию о нашей готовности и выдают ее за агрессию, чтобы обосновать для своего налогоплательщика необходимость увеличения бюджета на военные расходы, проведение учений, развертывание ракетных систем», — пояснил он изданию.
Главные учения «Центр-2019» прошли в России в период с 16 по 21 сентября. В отработке маневров приняли участие около 128 тысяч военных из таких стран, как Китай, Казахстан, Индия и Киргизия. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что учения носили только оборонительный характер и не были направлены против других государств.