28 июля 2023, 18:30
Польша отреагировала на слова Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву
МВД Польши не посчитала серьезными словам Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву
Польша не относится серьезно к словам Лукашенко о желании бойцов группы «Вагнер» совершить «экскурсию» в Варшаву и Жешув. Такое заявление сделал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, написало РИА «Новости».
«Мы не относимся к этому серьезно», — сказал Каминьский.
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По словам министра Польши, диалог президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, во время которого было сказано о намерении вагнеровцев, — психологический прием.
При этом ранее Польша, Литва и Латвия заявили о возможном закрытии границ с Белоруссией из-за бойцов «Вагнер». Каминьский подчеркнул, что на провокации в районе границы «ответ будет адекватным».
Как писал «Царьград» технически ЧВК «Вагнер» не является частью ни армии России, ни армии Белоруссии. Поэтому появление «музыкантов» у границ этих государств вполне вызывает беспокойство.
Белоруссия
Александр Лукашенко
Польша
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