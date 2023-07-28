Мир 28 июля 2023, 18:30 Польша отреагировала на слова Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву МВД Польши не посчитала серьезными словам Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву Pxhere

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Польша не относится серьезно к словам Лукашенко о желании бойцов группы «Вагнер» совершить «экскурсию» в Варшаву и Жешув. Такое заявление сделал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, написало РИА «Новости».

«Мы не относимся к этому серьезно», — сказал Каминьский.

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По словам министра Польши, диалог президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, во время которого было сказано о намерении вагнеровцев, — психологический прием.

При этом ранее Польша, Литва и Латвия заявили о возможном закрытии границ с Белоруссией из-за бойцов «Вагнер». Каминьский подчеркнул, что на провокации в районе границы «ответ будет адекватным».

Как писал «Царьград» технически ЧВК «Вагнер» не является частью ни армии России, ни армии Белоруссии. Поэтому появление «музыкантов» у границ этих государств вполне вызывает беспокойство.