Польша отреагировала на перенос Евровидения с Украины

Власти Польши отреагировали на перенос конкурса Евровидение — 2023 с Украины. Об этом написала «Политика сегодня».

По правилам следующий конкурс должен был пройти на Украине, поскольку страна стала победителем в 2022 году. Однако Европейский вещательный союз постановил, что конкурс нужно провести в другой стране, поскольку на Украине невозможно гарантировать безопасность зрителей и участников. Сейчас ведутся переговоры с Великобританией.

Польша выразила сожаление, что «Европейский вещательный союз безапелляционным образом лишил украинского вещателя UA: PBC права проведения конкурса Евровидение в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с британской BBC».

Украина выиграла Евровидение в третий раз, победу одержала группа Kalush Orchestra.