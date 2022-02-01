Польша отправит на Украину снаряды для систем ПВО. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох в интервью для телеканала Polsat.

«После разговора с президентом было принято решение о передаче украинской стороне оборонительных боеприпасов», — сказал Солох, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Солох отметил, что точную спецификацию помощи сейчас не хотелось бы называть. По его словам, в принятии решения поучаствовал также министр обороны Польши Мариуш Блащак. Его приняли уже несколько недель назад, но власти обсуждали некоторые технические детали.

«Речь идет о политической поддержке, но также и о материальной помощи — как в гуманитарном, так и в военном измерении», — уточнил чиновник.

Солох также напомнил, что президент Анджей Дуда переговорил не только с Зеленским, но и с американским лидером Джо Байденом, а также главами некоторых европейских стран НАТО. Глава Бюро Нацбеза добавил, что в Польше прошел совет национальной безопасности, после которого отношение элит страны к ситуации на Украине было установлено.