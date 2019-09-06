Польша отменила визит израильской делегации из-за темы ущерба времен Второй мировой

Израильская сторона в последний момент изменила основную тему переговоров с Польшей.

«В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — сказано в сообщении на сайте МИД Польши.

Израильские СМИ заявили, что данный визит должен был стать важным политическим достижением страны. Также Польша остается единственной страной Европейского союза, которая «до сих пор не приняла законы, которые бы предусматривали и регулировали компенсацию за разграбленное еврейское имущество во время холокоста». СМИ Израиля считают, что данный факт «приносит невероятную пользу польской экономике».