Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для россиян | 360°

Мир 28 октября 2022, 11:31 Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для россиян Министр Малонг: Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для россиян РИА "Новости"

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Упрощенная процедура для трудоустройства в Польше граждан России перестанет действовать. Соответствующее распоряжение подписала министр по вопросам семьи и социальной политики страны Марлена Малонг. Об этом она заявила Польскому агентству печати.

«Если предприниматели хотят трудоустроить граждан России на основании разрешения на работу, они уже не освобождены, как раньше, от тестирования рынка труда», — сказала министр.

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Однако те, кто раньше получил разрешения, смогут продолжить работу до окончания установленного срока действия.

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Министр объяснила, что польское правительство пошло на такой шаг из-за действий России на Украине, а также из-за «растущего риска миграции» из РФ.

Упрощенная процедура о трудоустройстве иностранных граждан в законодательстве Польши теперь будет распространяться на людей из Белоруссии, Украины, Грузии, Армении и Молдавии.

Теперь в польском законодательстве о трудоустройстве иностранцев упрощенная процедура будет действовать только для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины.

Как добавил ТАСС, в конце первого полугодия на основании упрощенной процедуры в Польше работали порядки 13 тысяч россиян.