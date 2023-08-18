Мир 18 августа 2023, 15:50 Польша отложила создание комиссии по «российскому влиянию» Польша отложит создание комиссии по «российскому влиянию» до осени РИА «Новости»

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В Польше приостановили работу по созданию комиссии, которая должна была заниматься изучением «российского влияния». Об этом в интервью агентству PAP сообщил глава парламентской юридической комиссии Марек Аст.

Из-за закона о комиссии власти страны раскритиковали как внутри самой Польши, так и за ее пределами. Аст отметил, что, вероятно, ее создадут уже после выборов 15 октября — новым составом сейма.

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«Комиссия давно должна была начать свою деятельность в текущем созыве сейма, а продолжить в следующем», — отметил он.

Задержку Аст объяснил отказом оппозиции выдвинуть своих кандидатов в состав комиссии.

Закон о создании комиссии по изучению «российского влияния» президент Польши Анджей Дуда подписал еще 5 июня. Она должна была выяснить, как Россия воздействовала на безопасность республики в период с 2007 по 2022 год. В начале августа польский лидер внес в закон изменения.