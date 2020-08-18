Польша открыла двери для желающих покинуть родину белорусов

«Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу», — заявил Пшидач.

Заместитель министра добавил, что некоторые белорусы уже обратились за помощью и перебрались в Польшу. Он подчеркнул, что рассказывает об этом не в качестве призыва. По словам Пшидача, это «гарантия на случай проблем».

Польша оказалась в числе стран, которые не признали итоги президентских выборов в Белоруссии. Ранее Европарламент не признал Александра Лукашенко переизбранным главой Белорусского государства и назвал его персоной нон грата в Евросоюзе.

Источник фото: телеканал «360»

Массовые протесты и стычки с силовиками начались 9 августа после того, как республиканский ЦИК опубликовал данные по итогам выборов президента Белоруссии. Избирком сообщил, что Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей, а за его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей.