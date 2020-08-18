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    18 августа 2020, 14:33

    Польша открыла двери для желающих покинуть родину белорусов

    Андрей Иванов

    Польша начала принимать граждан Белоруссии, которые захотели уехать из страны. Визы им выдают в ускоренном и упрощенном порядке. Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
    Польша открыла двери для желающих покинуть родину белорусов

    «Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу», — заявил Пшидач.

    Заместитель министра добавил, что некоторые белорусы уже обратились за помощью и перебрались в Польшу. Он подчеркнул, что рассказывает об этом не в качестве призыва. По словам Пшидача, это «гарантия на случай проблем».

    Польша оказалась в числе стран, которые не признали итоги президентских выборов в Белоруссии. Ранее Европарламент не признал Александра Лукашенко переизбранным главой Белорусского государства и назвал его персоной нон грата в Евросоюзе.

    Польша открыла двери для желающих покинуть родину белорусов | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Массовые протесты и стычки с силовиками начались 9 августа после того, как республиканский ЦИК опубликовал данные по итогам выборов президента Белоруссии. Избирком сообщил, что Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей, а за его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей.

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