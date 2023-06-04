Мир 04 июня 2023, 19:53 Польша открестилась от своих наемников на Украине Польша призвала не ассоциировать с республикой действия своих наемников на Украине РИА «Новости»

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Действия польских наемников, задействованных в украинском конфликте, не следует ассоциировать с министерством обороны республики или официальными властями страны, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин. Так он в своем Twitter прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о вылазке поляков в Белгородскую область.

Днем 4 июня представители так называемого «Польского добровольческого корпуса» заявили, что проникли на территорию Белгородской области в составе диверсионно-разведывательной группы. В польской прессе это сообщение распространили, однако позже удалили публикации.

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«Описываемый в СМИ „Польский добровольческий корпус“ никоим образом не связан с Вооруженными Силами Польши или каким-либо польским учреждением», — подчеркнул Станислав Жарин.

Днем 4 июня в Белгородскую область проникли члены украинской ДРГ. В Новой Таволжанке они вступили в бой с российскими военными. По данным Минобороны РФ, по диверсантам нанесли артиллерийский удар, после чего они вынуждены были отойти.