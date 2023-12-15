Мир 15 декабря 2023, 16:11 Польша откажется от версий о вине России в смоленской катастрофе с Ту-154 РИА «Новости»

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Польские власти откажутся от версий о вине России в крупной авиационной катастрофе с Ту-154, которая произошла в 2010 году под Смоленском. Такое заявление сделал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский, сообщило РИА «Новости».

«Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича», — сообщил он.

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Более 10 лет назад под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели, восемь членов экипажа.

При заходе на посадку самолет рухнул в лесопосадке в 300 метрах от аэродрома. Никто не выжил. В тот день был сильный туман, тогда решили, что экипаж в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке. Однако позже началось повторное расследование о покушении на жизнь Качиньского. Собирались арестовать трех российских диспетчеров. Возбудили уголовные дела.

Ранее крушение потерпел военный самолет США над Средиземным морем. Погибли пятеро членов экипажа. В первоначальном заявлении говорилось, что авария произошла во время тренировки, признаков враждебной деятельности вокруг не зафиксировали. Но расследование продолжили.