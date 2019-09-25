Польша отказалась выдавать России экс-президента Пробизнесбанка

Бельский окружной суд Польши отказал Москве в экстрадиции экс-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. В России его обвинили в хищении 2,4 миллиарда рублей в составе ОПГ. Однако польская судья решила, что на родине финансист может подвергнуться унижениям и пыткам.

СМИ сообщили о задержании в Польше бывшего вице‐президента Пробизнесбанка Подробнее

Как уточнило издание TVP, по нормам польского международного права выдача Алексеева России недопустима. Судья Тереза Енджеяс считает, что на родине могут быть нарушены права мужчины. По данным правозащитников, задержанные в РФ подвергаются пыткам и унижениям.

Енджеяс также отметила, что Алексеев является членом религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая считается экстремистской в России.

Пока решение суда не вступило в силу, его можно оспорить во второй инстанции. Между тем, экс-банкир после выхода из зала суда заявил, что доволен исходом дела. Об этом сообщил РБК.

Ярослава Алексеева задержали в Польше в феврале 2019 года после того, как он был объявлен в международный розыск. Его арестовали, но позже освободили под залог и подписку о невыезде.

Басманный суд Москвы еще в 2017 году заочно арестовал финансиста. В его отношении открыты уголовные дела о совершении растраты или хищения в особо крупном размере в составе преступной группы. Следствие считает, что Алексеев в 2014 году вступил в ОПГ, которую создал председатель правления банка Александр Железняк и президент Сергей Леонтьев с целью хищения денег. В 2014–2015 годах подозреваемые присвоили и вывезли за границу 2,4 миллиарда рублей. При этом они выдавали кредиты фиктивным компаниям. В итоге банк не досчитался 70 миллиардов рублей.

Леонтьева и Железняка также заочно арестовали, поскольку они находятся не на территории России. Одна из фигуранток дела получила реальный срок — 3,5 года колонии.