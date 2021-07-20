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    20 июля 2021, 21:42

    Польша отказалась считать Россию страной цивилизованного мира

    Дарья Бунякова

    Россия не уважает принципы цивилизованного мира, отказываясь предоставить обломки разбившегося в 2010 году президентского самолета. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

    Польша отказалась считать Россию страной цивилизованного мира

    «Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества», — сказал Пшидач в интервью wPolsce.

    Он добавил, что сейчас Москва и Варшава могут поддерживать контакты лишь на низком уровне. По словам заместителя министра, пока не существует никаких предпосылок для политического диалога. При этом Польша пытается оказывать влияние на Россию и планирует для этого привлечь союзников из Евросоюза.

    «Для нас Россия — это очень большой вызов», — заключил Пшидач.

    Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года во время захода на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находился президент Польши Лех Качиньский вместе с женой. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек.

    Российская сторона уже поясняла, что обломки самолета остаются в стране согласно действующему законодательству. Польша еще не закончила расследование дела, поэтому пока обломки должны быть в распоряжении российского следствия.