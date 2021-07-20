Польша отказалась считать Россию страной цивилизованного мира

Россия не уважает принципы цивилизованного мира, отказываясь предоставить обломки разбившегося в 2010 году президентского самолета. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества», — сказал Пшидач в интервью wPolsce.

Он добавил, что сейчас Москва и Варшава могут поддерживать контакты лишь на низком уровне. По словам заместителя министра, пока не существует никаких предпосылок для политического диалога. При этом Польша пытается оказывать влияние на Россию и планирует для этого привлечь союзников из Евросоюза.

«Для нас Россия — это очень большой вызов», — заключил Пшидач.

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года во время захода на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находился президент Польши Лех Качиньский вместе с женой. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек.

Российская сторона уже поясняла, что обломки самолета остаются в стране согласно действующему законодательству. Польша еще не закончила расследование дела, поэтому пока обломки должны быть в распоряжении российского следствия.