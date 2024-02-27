Мир 27 февраля 2024, 14:36 Польша отказалась отправлять солдат на Украину Минобороны Польши не будет отправлять войска на Украину РИА «Новости»

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Польша не планирует отправлять своих бойцов на Украину. Об этом заявил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.

«В Польше нет такого проекта и идеи», — подчеркнул он.

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Президент республики Анджей Дуда заявлял, что страны Североатлантического альянса разошлись во мнениях по вопросу отправки своих войск на Украину.

Как отмечал премьер Словакии Роберт Фицо, некоторые страны Евросоюза и НАТО действительно обдумывают подобную идею. Он отметил, что отправка сухопутных войск блока не поможет добиться успеха на Украине. Ситуация может только усугубиться, подчеркнул Фицо.

Отправку войска национальной армии на Украину не исключил президент Франции Эммануэль Макрон. Вслед за ним эту информацию подтвердил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Он также подчеркнул, что возможность переброски французских солдат не стоит исключать.