Мир 29 ноября 2022, 17:46 Польша отказалась отдавать ЗРК Patriot на нужды ВСУ Премьер Польши Моравецкий: страна не отдаст Украине ЗРК Patriot YouTube

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Украина не получит от Польши зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил премьер-министр европейской страны Матеуш Моравецкий. Его процитировало РИА «Новости».

«Системы Patriot <…> точно будут служить для защиты польского неба», — сказал он.

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Моравецкий отметил, что эти ЗРК уже скоро появятся на балансе армии его страны. Также он подчеркнул, что это первые системы Patriot, которые появятся у самой Польши. Комплексы такого типа есть на территории страны, но они принадлежат США. Их используют для обороны гуманитарно-транспортного хаба в юго-восточной части Польши.

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При этом другие страны — члены НАТО, включая Германию, уже пользуются подобными ЗРК для нужд собственных армий. По словам польского премьер-министра, небо его государства находится в куда большей опасности по сравнению с более западными регионами Европы. Он отметил, что Patriot должны передать Украине не из Польши, а из Германии.