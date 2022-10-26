Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу | 360°

Мир 26 октября 2022, 17:12 Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу Министр Глиньский: Польша сняла свои претензии на подаренную Макроном папе римскому книгу РИА "Новости"

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Польша заявила об отсутствии претензий на книгу Иммануила Канта, которую президент Франции Эммануэль Макрон преподнес папе римскому Франциску. Об этом заявил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский на своей странице в Twitter.

Он опроверг опубликованную в СМИ информацию, что трактат Канта «К вечному миру» 1796 года издания, подаренный Макроном понтифику на аудиенции, якобы является польской военной утратой.

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«Министерство культуры предполагало, что это не польская утрата», — отметил Глиньский.

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Он обратил внимание, что раритетное здание принадлежало Франции еще до начала Второй мировой войны. Поляки установили точное происхождение книги.

«Все указывает на то, что книга уже на рубеже XIX и XX веков находилась во Франции», — подчеркнул польский министр.

Министр обратил внимание, что Польша продолжает предъявлять претензии на картину Яна ван Гойена «Голландский берег реки», которая находится во французском Лувре. По его утверждению, полотно украли во время Второй мировой войны из Вроцлавской коллекции. Оно до сих пор находится во Франции.

Ранее домыслы вокруг происхождения подарка Макрона папе римскому опроверг французский букинист Патрик Атшуэль.