Польша отказалась от американских истребителей F-35
Польское Министерство национальной обороны заявило о намерении отказаться от соглашения по американским истребителям пятого поколения F-35. Ведомство предпочло многоцелевой истребитель МиГ-29 из России. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на «Defence24».
По информации «Русской планеты», Минобороны Польши серьезно раскритиковала F-35. По мнению экспертов, истребитель Соединенных Штатов во много уступает МиГ-29. Например, российский самолет имеет лучшую эффективность и меньшую стоимость.
В конце января Польша окончательно решит, какие истребители следует закупить.
Ранее генерал-майор авиации и заслуженный летчик России Владимир Попов провел сравнение между новейшими истребителями Су-57 и F-35. Специалист рассказал о недостатках и преимуществах самолетов.