Польша отказалась от американских истребителей F-35

По информации «Русской планеты», Минобороны Польши серьезно раскритиковала F-35. По мнению экспертов, истребитель Соединенных Штатов во много уступает МиГ-29. Например, российский самолет имеет лучшую эффективность и меньшую стоимость.

В конце января Польша окончательно решит, какие истребители следует закупить.

Ранее генерал-майор авиации и заслуженный летчик России Владимир Попов провел сравнение между новейшими истребителями Су-57 и F-35. Специалист рассказал о недостатках и преимуществах самолетов.