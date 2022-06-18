«Польша от моря до моря»: Мединский рассказал, какие мечты лелеет Варшава

Власти Польши исторически желают взять контроль над Украиной и «владеть русскими землями в Малороссии». Такое мнение высказал в интервью RT Arabic помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также призвал Киев задуматься над таким положением вещей.

«Все действия, которые предпринимает Польша сегодня, говорят об этом, о стремлении вернуться к Речи Посполитой, Великой Польше от моря и до моря», — заявил Мединский.

В свою очередь в Польше заявили о намерении России «восстановить империю». Именно этим министр обороны страны Мариуш Блащак объяснил помощь, оказываемую Варшавой Киеву. Блащак подчеркнул: «Наша цель — чтобы наша юго-восточная граница была с Украиной, а не с Россией».

Сходное мнение выражала и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Еще в середине февраля она заявила, что «Путин хочет, чтобы мир отправился обратно в прошлое, во времена, когда не существовало объединенных наций, во времена, когда миром управляли империи». При этом она подчеркнула, что другие страны «ушли вперед».

Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Польши установить контроль над Западом Украины и ввести для этого войска. Часть украинских территорий в разные годы входили в состав Польши. Специалисты не исключили появление нового участка границы между Украиной и Польшей.