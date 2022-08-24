Польша оставила Германию без нефти

Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте для замены импорта по российскому трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в The Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.

Завод хотел получать нефть через порт Гданьск, но поляки дали от ворот поворот из-за того, что 54% акций НПЗ принадлежат «Роснефти».

«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет „Роснефть“. Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», — рассказал рабочий.

Немецкий завод также надеется заменить нефть из России на казахстанскую.

Ранее обозреватель издания The Hill Кристин Тейт заявила, что решения Европы в сфере энергетики могут обернуться гибелью сотен тысяч людей предстоящей зимой. Она напомнила, что каждую зиму в странах Европы умирают порядка 200 тысяч человек. Энергокризис может увеличить эту цифру сразу в шесть раз. Больше всего рискуют столкнуться со смертоносной зимой Франция, Великобритания и Германия.