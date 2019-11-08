Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал соинвестора российского проекта «Северный поток — 2», одну из крупнейших энергокомпаний Европы, французскую Engie. Штраф наложен за то, что компания не сотрудничала с польским регулятором.

«Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллиона злотых за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов. Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода „Северный поток — 2“», — объяснили у регулятора. Соответствующее сообщение размещено на сайте UOKiK.

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Решению предшествовали обвинения, которые весной 2019 года польские власти выдвинули в адрес «Газпрома», а также пяти партнерам российской корпорации. Якобы они не хотят сотрудничать с Польшей, при этом нарушают антимонопольное законодательство этой страны, финансируя «Северный поток — 2».

Европейские партнеры, в частности, Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall ранее обязались профинансировать «Северный поток — 2» суммарно на 50%. Объем инвестиций, иными словами, должен был составить по 950 миллионов евро от каждого из партнеров. «Газпром» на проект при этом потратит 4,75 миллиарда евро.