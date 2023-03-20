20 марта 2023, 02:23
Польша опровергла слова своего посла о конфликте с Россией
Посольство Польши указало на неверную интерпретацию слов Росцишевского о войне с Россией
Посольство Польши во Франции прокомментировало высказывание посла Яна Эмерика Росцишевского о вступлении страны в конфликт с Россией. Заявление дипмиссии привел ТАСС.
Как заявили в ведомстве, слова Росцишевского неправильно интерпретировали, оторвав от контекста.
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«Не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины: о возможности нападения или втягивания Россией в вооруженный конфликт очередных стран Европы», — отметили в дипмиссии.
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В заявлении указали на слова посла о том, что Польша не находится в состоянии боевых действий. При этом власти страны стремятся сделать так, чтобы у Украины была возможность себя защитить в сложившихся условиях.
Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский ранее заявил, что в случае поражения Украины противостоянии с Россией заставит страну вмешаться в конфликт. По его словам, сейчас наблюдается борьба за сохранение целостности все Европы, поэтому нужно сделать все для поражения России.
Россия
Украина
Польша
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