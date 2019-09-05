Польша оправдала появление американских военных
Увеличение американских военнослужащих в Польше обусловлено политикой России и изменением геополитической ситуации. Об этом сообщил лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, слова которого процитировала «Газета.ru».
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Качиньский заявил, что Польша не планировала обращаться за помощью к США, но ситуация изменилась. Геополитическая ситуация и политика Москвы изменили позиции союзников Польши, в частности США.
«Это было предметом наших усилий. В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран», — похвастался он.
По его словам, польская армия теперь лучше оснащена и способна бороться с «сильным противником».
Он отметил, что Варшава выступает за мирное разрешение ситуации, однако готова и к войне, сообщил сайт «Утро.ру».