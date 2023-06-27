Мир 27 июня 2023, 23:06 Польша обвинила Россию в разгоне инфляции — СМИ РИА «Новости»: Польша винит Россию в своих экономических проблемах Freepik

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Инфляция в Польше за прошлый год увеличилась почти втрое, до 14,4%, а в феврале 2023-го достигла 18,4%, помтавви 26-летний рекорд. Страна винит в своих экономических проблемах Россию, но не видит собственных ошибок, отметило РИА «Новости».

Издание отметило, что в конце мая в штаб-квартире Национального банка в Варшаве висел билборд, надпись на котором гласила, что самый быстрый рост цен за четверть века вызвали российская спецоперация и пандемия коронавируса. Ранее польский президент Анджей Дуда признался, что во время пандемии власти раздавали деньги предпринимателям для сохранения их бизнеса, и именно эти средства «конечно, должны были вызвать инфляцию».

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Агентство добавило, что другие причины инфляции — удорожание продуктов и энергоносителей, обесценивание валюты из-за мощных вливаний в экономику. Разрыв с Россией — прекращение поставок Газпрома из-за отказа Польши платить за газ в рублях — тоже, естественно, сказался на ценах на электроэнергию.

Журналисты подчеркнули, что Польша готовилась к расторжению этого контракта, но все равно не избежала шока: ресурсы даются ей сложнее, чем другим странам Евросоюза.

Серьезные убытки принес и запрет прямого импорта нефти из России. Каждый баррель стал дороже в среднем на 30 долларов.