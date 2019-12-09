Польша обвинила Россию в попытке сорвать стройку обходного канала

Он назвал, что слова российских ученых безосновательными. Даже не смотря на то, что местные экологи и специалисты из других стран позицию россиян разделили.

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Грубарчик обвинил Россию в том, что она, прикрываясь защитой экологии, пытается остановить строительство канала, который должен связать город Эльблонг с Балтийским морем, написало ИА «Русская планета».

Контракт на сооружение канала был подписан в октябре 2019 года, написало ИА «Русская планета». До этого строительство было не согласованно с Еврокомиссией, из-за чего Брюссель запретил вести работы. Сооружение должно помочь Польше отказаться от захода в территориальные воды России.