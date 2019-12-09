Польша обвинила Россию в попытке сорвать стройку обходного канала
Министр морской экономики и судоходства Польши Марек Грубарчик заявил, что Россия пытается остановить возведение канала через Балтийскую косу. Так польский политик прокомментировал заявления российских специалистов, проанализировавших влияние строительства на окружающую среду, сообщил «ПолитЭксперт».
Он назвал, что слова российских ученых безосновательными. Даже не смотря на то, что местные экологи и специалисты из других стран позицию россиян разделили.
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Грубарчик обвинил Россию в том, что она, прикрываясь защитой экологии, пытается остановить строительство канала, который должен связать город Эльблонг с Балтийским морем, написало ИА «Русская планета».
Контракт на сооружение канала был подписан в октябре 2019 года, написало ИА «Русская планета». До этого строительство было не согласованно с Еврокомиссией, из-за чего Брюссель запретил вести работы. Сооружение должно помочь Польше отказаться от захода в территориальные воды России.