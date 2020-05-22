Польша обвинила Россию в несоблюдении Договора по открытому небу

«Договор по открытому небу на протяжении многих лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности, служащим укреплению доверия и прозрачности в отношении военной деятельности», — говорится в заявлении.

Россия не соблюдала условия договора, сообщили в МИД Польши. В последнее время якобы возникали проблемы, если страны хотели осмотреть территорию РФ, отметил «Царьград».

В Варшаве сожалеют, что «усилия союзных государств по возвращению РФ к полной реализации Договора не дали результата». Теперь польские дипломаты и их союзники намерены проработать дальнейшие действия.

«Эффективный контроль обычных вооружений возможен только при условии полного соблюдения государствами обязательств по мерам прозрачности и верификации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

США проинформировали Польшу по поводу возможного решения о «денонсации этого документа», добавили в МИД.