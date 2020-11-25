Польша обвинила Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу

Посольство Польши в РФ выпустило заявление, где обвинило Москву в искажении фактов о расстреле пленных польских офицеров в Катынском лесу. Представителей Варшавы оскорбили высказывания на конференции, посвященной двусторонним отношениям.

«Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года, прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Речь идет о конференции, которая проходила с 16 по 18 ноября в Тверской области. Организатором мероприятия стало Российское военно-историческое общество. На встрече затронули российско-польские отношения. Участники обсуждали не только современные реалии, но и нахождение польских военнопленных в советских лагерях.

Дипмиссия считает, что озвученная на конференции версия события скрыла ответственность НКВД за преступление против польского народа и переложила вину на фашистскую Германию.

«Исходя из заявлений представителей властей Российской Федерации, мы согласны с тем, что нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление», — заявили дипломаты.

Катынский расстрел произошел весной 1940 года. Были убиты офицеры польской армии. Решение о массовом расстреле принимали «тройки» НКВД СССР. Тогда погибли более 21 тысячи человек.