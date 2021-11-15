Польша обвинила двух россиян в организации нелегальной миграции

Обвинение в организации нелегальной миграции предъявили двум гражданам РФ в Польше. Об этом сообщило пресс-служба польской прокуратуры.

Известно, что прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице направил очередное обвинительное заключение в рамках дела о деятельности международной преступной группы, которая организовала незаконное пересечение границы людьми из стран Ближнего Востока.

«Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Во время расследования были задержаны нелегально находящиеся в Польше два организатора чеченской национальности, водители, перевозившие мигрантов. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

В прокуратуре добавили, что это уже третий обвинительный акт по данному делу. Всего расследуется 12 преступлений, которые совершили пять человек.