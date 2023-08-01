Мир 01 августа 2023, 22:11 Польша обвинила Белоруссию в нарушении воздушного пространства вертолетами МИД Польши заявил о якобы нарушении воздушных границ двумя белорусскими вертолетами Pxhere

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МИД Польши заявил, что якобы два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Эту информацию ведомство опубликовало на своем сайте. В связи с этим в польское министерство вызвали поверенного в делах посольства Белоруссии.

«В связи с нарушением воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии», — указало ведомство в своем сообщении.

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Польский МИД выразил «решительный протест», добавил RT. Также в министерстве призвали Минск «незамедлительно и подробно объясниться по поводу инцидента».

В министерстве иностранных дел Польши добавили, что рассматривают эту ситуацию «как еще один элемент эскалации напряженности» на границе между государствами.

В заявлении также отмечается, что Польша ожидает от Белоруссии «воздержания от такого рода действий», отметили «Известия».